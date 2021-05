Balto, il gatto sordo e senza casa cerca una famiglia: chi lo adotta?

Balto il gatto bianco e sordo che vive sotto un albero cerca un’adozione del cuore che gli permetta di vivere in un ambiente protetto dai pericoli della strada e dai raggi solari. Massimo di Cagliari chiede aiuto a RADIO Zampetta per Balto, il gatto bianco e sordo che non può prendere sole perché rischia di sviluppare un tumore e di essere investito in qualsiasi momento:

“Chiedo la massima attenzione per questa meraviglia di 14 mesi con gli occhi eterocromi, ossia ha l’iride di un occhio verde e quella dell’altro celeste, che deve trovare una casa prima che arrivi l’estate. Purtroppo per i gatti bianchi i raggi solari sono un terribile nemico per le orecchie e il nasino soggetti alla formazione di carcinomi. Oltre alla sfortuna di essere bianco è anche sordo, è stato gia investito senza riportare conseguenze permanenti, bisogna aiutarlo a trovare una casa sicura che lo accolga con tanto amore. “

Si affida esclusivamente in casa anche con giardino messi in sicurezza, controllo pre e post affido.

Info al +39 328 137 5338

