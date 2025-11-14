Un cinghiale gli ha tagliato la strada e un ventenne è finito fuori strada: l’incidente sulla 387 in direzione San Vito–Ballao.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’accaduto ci sarebbe l’attraversamento improvviso di un cinghiale. L’animale avrebbe invaso la carreggiata costringendo l’automobilista a una manovra brusca, rivelatasi poi fatale per la stabilità del mezzo.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Stazione di San Vito e dell’aliquota radiomobile della compagnia competente, affiancati dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco. Gli operatori hanno messo in sicurezza la zona e prestato soccorso al conducente, che fortunatamente non è in pericolo di vita.