Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, dopo le 9 della mattina di oggi sulla Strada Provinciale 22, in territorio del comune di Ballao, dove per cause ancora da accertare, un autocarro e un’auto sono rimasti coinvolti in uno scontro.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare il conducente ferito dall’abitacolo dell’autovettura e affidarlo al personale medico sanitario che lo ha trasferito con l’elisoccorso all’ospedale in codice rosso.

Sul posto le Forze dell’ordine preposte per gli accertamenti e i rilievi di legge.

La strada è stata temporaneamente interdetta al transito sino alla rimozione dei veicoli coinvolti dalla carreggiata.