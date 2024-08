Bagnanti incauti a Portixeddu, tuffi nonostante il mare mosso e la bandiera rossa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un salvataggio, l’ennesimo messo in atto in questi giorni di mare mosso: il maestrale non perdona ed è così che, in alcune coste in particolar modo, la forza della natura prende il sopravvento. Bella da ammirare, osservare ma a giusta distanza: vietato entrare in acqua, anche in riva, troppo alto il rischio di essere risucchiati dalla mareggiata o trascinati al largo senza avere, poi, le forze e le capacità di tornare in riva. Ed è così che due persone ieri pomeriggio si sono trovate in difficoltà nelle acque agitate di Portixeddu, Costa Verde: a salvare i malcapitati sono stati dei surfisti che, intuendo il pericolo, non hanno esitato di prestare esperienza e aiuto ai meno abili nuotatori. È ben risaputo che, quando le condizioni meteo sono avverse, è bene stare lontano dal mare: onde alte e correnti molto forti costituiscono un serio rischio sia per se stessi che per chi, senza esitare, si prodiga al fine di prestare aiuto.