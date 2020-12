Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari sempre più social, la pagina Fb di Policlinico e San Giovanni di Dio supera i 20mila fan

L’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è sempre più social: la pagina Facebook di Policlinico Duilio Casula e San Giovanni di Dio ha superato i 20 mila fan. Un nuovo importante traguardo per l’azienda tra le più social in Italia nel campo della sanità e che crede nel dialogo continuo con i pazienti e i loro familiari.

L’Aou di Cagliari è presente su tutti le principali piattaforme di socialnetwork: oltre Facebook (www.facebook.com/Aoucagliari), è anche su Instagram (www.instagram.com/aoucagliari con 6.113 followers), Twitter (https://twitter.com/AOUCagliari), Telegram (https://t.me/aouca) e su Whatsapp (338 7194434). Tutti mezzi con i quali i cittadini interagiscono con i due ospedali dell’azienda e trovano soluzioni. Mezzi che si affiancano a quelli tradizionali, come l’Ufficio relazioni con il pubblico, al quale ci si può rivolgere in tanti modo, anche direttamente dal sito internet www.aoucagliari.it.

I cittadini, dunque, premiano e apprezzano la spinta social dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Un successo sostenuto da numeri importanti, basti pensare che su whatsapp arrivano una media di messaggi che oscilla tra gli 8mila e i 10mila al mese.

«Il dialogo con i cittadini è fondamentale per qualunque azienda pubblica e in particolare per quelle che si occupano di sanità – spiega il direttore generale Giorgio Sorrentino – In questo periodo di criticità dovuta all’emergenza Coronavirus i social sono importantissimi per dare informazioni e tenere costantemente aperto il canale di comunicazione con chi ha bisogno di contattarci. Per noi è fondamentale non solo curare ma anche prenderci cura dei nostri pazienti».