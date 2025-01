Settimo San Pietro, i satelliti Starlink avvistati poco fa: il treno luminoso ha attirato l’attenzione di chi, affacciato alla finestra, ha potuto assistere al suo passaggio.

Tutti in fila, come è la loro caratteristica principale, il cielo limpido, senza nuvole, ha regalato lo spettacolo che consente di osservare il treno di satelliti Starlink: non una novità, i ben informati conoscono quando sono di passaggio, per i meno esperti, invece, sopraggiunge sempre un pò di stupore. E così è stato anche stasera, il video realizzato da un lettore di Casteddu Online ha immortalato il momento che ha tenuto, chi ha visto i satelliti, con il naso all’insù.