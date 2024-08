Auto vola fuori strada, 27enne muore a Carbonia: illeso il figlioletto di sei anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una ventisettenne rumena è morta a Carbonia in un tragico incidente. La vittima, Andreea Teleki, è volata fuori dalla Alfa Romeo guidata dal compagno, un trentunenne, sulla buia Provinciale 78 bis. I soccorsi sono stati inutili, i vari tentativi di rianimare la donna non hanno dato buon esito. All’ospedale, non in pericolo di vita, il guidatore dell’Alfa Romeo e il figlio della Teleki, un bambino di appena sei anni, anche lui rimasto miracolosamente illeso. Potrebbe essere stata fatale una sterzata per evitare un animale, questa una delle ipotesi sulle quali sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Carbonia, agli ordini del comandate Enrico Santurri.

Andreea Teleki, nata in Romania, viveva a Carbonia da qualche anno e lavorava.