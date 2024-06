Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo incidente sulla Sulcitana, in territorio di Sarroch al chilometro 17,1. Un’auto guidata da una 55enne di Cagliari con a bordo il figlio quattordicenne è volata fuori strada ed è finita nella cunetta, ribaltandosi più volte, nel tratto davanti alla Air Liquid. I due passeggeri avevano indossato le cinture di sicurezza, gli airbag si sono aperti e, una volta estratti dalle lamiere, fortunatamente erano ancora vivi e con ferite lievi.

Sono stati trasportati entrambi all’ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un incidente totalmente autonomo, non risulta infatti coinvolto nessun altro veicolo. In azione c’è stata la polizia Locale per tutti i rilievi del caso, con l’ausilio della Guardia di Finanza per ausilio alla viabilità, vigili del fuoco e due ambulanze.