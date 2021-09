Auto in sosta in fiamme ad Assemini, intervento dei vigili del fuoco

Incendio di un’autovettura in sosta ad Assemini, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area circostante.

Una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando è intervenuta alle 3 circa in via Carife, nel centro di Assemini, per l’incendio di un’auto in sosta.

Gli operatori VVF giunti sul posto hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento evitando la propagazione delle fiamme alle strutture vicine.

L’area è stata messa in sicurezza.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.