Auto in fiamme a Quartu, intervengono i vigili del fuoco

Incendio di un’autovettura a Quartu.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti nella serata di ieri per l’incendio di un’auto in via Pompeo Calvia, a Quartu Sant’Elena.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento della sede centrale che ha provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dell’area circostante con la bonifica di alcuni focolai residui.