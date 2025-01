Aveva solo 13 anni Jennifer Alcani, una ragazzina di origini albanesi morta a seguito di un terribile incidente lungo la provinciale 72 tra Abbadia Lariana e Lecco. Lo schianto è avvenuto lo scorso venerdì. Jennifer era a bordo di una BMW con un suo amico 19enne e un altro ragazzo quando , attorno alle 5 di mattina, dopo una serata insieme, il giovane ha perso il controllo della vettura finendo la sua corsa contro dei parapetti in cemento. I due ragazzi sono rimasti praticamente illesi mentre la tredicenne è stata subito ricoverata in rianimazione all’ospedale di Lecco. Purtroppo, dopo sei giorni di ricoveri, la piccola Jennifer non ce l’ha fatta. Stando alle prime informazioni, la madre della ragazzina non era a conoscenza dell’uscita di Jennifer, che probabilmente si era allontanata da casa di nascosto. Il 19enne è per ora indagato per per lesioni stradali gravi e guida in stato di ebrezza.