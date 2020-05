Attimi di paura a Cagliari, autotreno dei rifiuti perde il rimorchio in piazza Deffenu

Incidente questa mattina a Cagliari.

Un 52enne alla guida di un autotreno della raccolta dei rifiuti che stava percorrendo la piazza Deffenu, per cause in via di accertamento, ha perso il cassone mobile del rimorchio che si è rovesciato lungo la corsia sinistra della strada.

Fortunatamente in quel momento non era affiancato da alcun veicolo o passante. Solo un grosso spavento per l’autista e qualche lieve danno al manto stradale.