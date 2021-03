Il 29 marzo, i Carabinieri della Stazione Sant’Antioco hanno proceduto all’arresto di C.M. 29enne, residente a Sant’Antioco, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bergamo, scaturita da una condanna per atti persecutori commessi dall’arrestato a Bergamo nel novembre 2020. Al termine delle formalità l’uomo è stato ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.