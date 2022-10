Attenzione a tutti: si è perso Pepito, un dolcissimo gattino smarrito in località Is Corrias. La padrona è in grande ansia e lancia un appello per ritrovarla al più presto: per qualsiasi informazione chiamate il 3428291836, vi risponderà Monica. Pepito è il gatto raffigurato in questa foto, condividiamo tutti per ritrovarla!