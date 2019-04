Attentato a Orosei, bomba contro la casa di un imprenditore del marmo

Una bomba nella notte ha scosso Orosei. Nel mirino un imprenditore del marmo del paese. Nei suoi confronti è scattata la solidarietà del mondo politico sardo. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha condannato “l’ignobile atto intimidatorio nei confronti dell’imprenditore di Orosei Gianni Buonfigli, che con coraggio porta avanti la sua attività creando occupazione nel territorio, al quale esprime la più sentita solidarietà. Con l’augurio che i responsabili del gesto criminale vengano presto assicurati alla giustizia”.

Pais. “Le intimidazioni non riusciranno neanche a scalfire la volontà della Sardegna onesta di continuare a lavorare per il bene dell’Isola”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime sdegno per l’attentato messo a segno questa notte a Orosei contro l’abitazione dell’imprenditore Gianni Bonfigli. “Ancora una volta nel mirino degli attentatori– ha detto il Presidente Pais – un uomo simbolo della Sardegna che produce” . Il Presidente, anche a nome dell’Assemblea, ha espresso la massima solidarietà all’imprenditore e alla sua famiglia.