Tragedia a Roccaraso, in provincia de L’Aquila. Luca Palmegiani, assistente parlamentare per la Moratti in Europa, è morto cadendo dal quarto piano dell’Hotel che lo ospitava per un evento di Forza Italia. Vani i tentativi di salvarlo, nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale del capoluogo abruzzese. Come riporta Fanpage, gli inquirenti pensano all’ipotesi del gesto volontario ma tutto è ancora da verificare. Questa possibilità sarebbe supportata anche da alcuni post Instagram che il 25enne avrebbe scritto, programmandone la pubblicazione: “Se a Latina non mi dedicate manco una via, m’arrabbio… Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi col sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio. Quando era in vita mi ‘proteggeva’. Lo farà anche ora”. E continua: “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”. Infine il saluto ai suoi cari: “Nonna, sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per l’affetto. Solo per te avevo dubbi se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno. Te lo saluterò con effetto, non vedo l’ora di incontrarlo”. In queste parole sembra ci siano chiari riferimenti sia al Ministro azzurro Antonio Tajani che a Silvio Berlusconi.

Sgomento e sconcerto in tutto il partito, espresso belle parole del senatore Francesco Silvestro: “Una perdita che ci colpisce nel profondo: non è solo un lutto per la nostra comunità politica, ma per l’intera comunità. Per questo motivo abbiamo deciso di annullare l’evento ‘Azzurri in vetta’. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.”