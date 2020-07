Assetato, chiede disperatamente acqua: turista dà da bere a uno scoiattolo

Su internet ha suscitato incredulità ed anche tanta tenerezza un video divertente e assolutamente imperdibile, quello di uno scoiattolo che sa farsi capire molto bene dall’uomo. Il video in questione è stato girato da un tale Paul Camps, che di recente era stato in visita per l’appunto al Parco Nazionale del Grand Canyon, in Arizona. Ma a destare meraviglia a quanto pare è anche la fauna locale.

Nel filmato si vede uno scoiattolo avvicinare senza alcun timore reverenziale l’uomo, facendo capire subito di volere dell’acqua fresca da bere. E così Paul estrae una bottiglietta e la pone delicatamente tra le zampe dell’animaletto, aiutandolo a sorreggerla. La gestualità dello scoiattolo è assolutamente clamorosa: l’animale sembra implorare disperatamente un po’ d’acqua, la ottiene e alla fine decide di andare via. L’uomo era in giro per ammirare la bellezza del panorama che gli si parava davanti. “Ma quasi immediatamente mi sono accorto di questo scoiattolo. Mi seguiva e sulle prime ho fatto finta di nulla. Però ne ho anche approfittato per riprenderlo con il mio smartphone”.

Paul, che era in compagnia della sua fidanzata, ha infine concluso con una battuta. “Poi non abbiamo bevuto dalla stessa bottiglia…”. Un episodio quasi simile, , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , nel quale una persona offriva da bere ad un animale, era accaduto anche nello scorso mese di novembre. In quel caso era stato un cane a chiedere aiuto.