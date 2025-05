Il caldo è oramai imminente, la primavera è sbocciata e con essa anche i fastidiosi, e pericolosi, insetti e animali capaci di colpire l’uomo come gli animali da compagnia. Soprattutto negli spazi verdi il proliferare di zecche e zanzare ha destato non poche preoccupazioni: a Santa Lucia come al parchetto vicino a Don Bosco le punture delle zanzare si moltiplicano ogni qualvolta si compie una passeggiata o una escursione con i propri figli. Non solo: uscire con il cane è una impresa. Le zecche si attaccano ai quattro zampe anche solo nel pelo. Tramite l’app messa a disposizione dal Comune è possibile effettuare le segnalazioni che, una volta prese in carico, verranno inserite nel programma degli addetti alle opere per contrastare il fenomeno indicato.