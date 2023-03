Assemini, vestiti usati ammassati fuori dai maxi contenitori: “Un inno all’inciviltà”

Vestiti, usati, ammassati fuori dai maxi contenitori piazzati nelle strade di Assemini per raccogliere felpe, pantaloni e giacche da donare, anche, ai più bisognosi. Le foto sono state pubblicate nel gruppo Fb di Assemini in Comune: “È possibile che, nonostante si voglia fare un opera buona per le persone piú bisognose, le strade di Assemini debbano costantemente essere rovinate dalle indecenze e dalle maleducazioni altrui? Non presumo che sia alquanto impossibile comprendere che, chiunque deve lasciare il proprio vestiaro non piú utilizzato, deve deporlo all’interno dell’apposito mastello”, commenta l’autrice degli scatti, Anna B. “Insomma, non è cosi difficile, ci vuole cosí poco. Per quanto riguarda le persone che, avvistate parecchie volte, si mettono ad aprire i bustoni deposti nel marciapiede, qualsiasi veste che voi pensiate possa eservi utile, é bene portarselo nella propria casa anziché rendere i marciapiedi di Assemini sporchi”.

E tra i commenti al post c’è chi sostiene che, a compiere lo scempio, sia stata una coppia arrivata nel tardo pomeriggio a bordo di un’automobile, forse con l’intento di portarsi via alcuni vestiti.