Era a bordo di una vettura “una jeep modello vecchio scura (non ricordo se verde o grigio scuro)” spiega la donna pubblicamente, e ha dato fastidio pesantemente a una giovanissima che transitava “alle 6.40 in via Cagliari fronte campo Santa Lucia”. Una donna di passaggio ha notato qualcosa di strano, non ha esitato a verificare e si è avvicinata alla ragazza che piangeva impaurita. Nessuna descrizione precisa dell’uomo di “circa 65 anni” e della targa della vettura, “ho pensato alla ragazza” e la preoccupazione tra i residenti aumenta poiché non è l’unico caso segnalato: settimane fa, infatti, più testimonianze hanno riferito di atti osceni in luogo pubblico, precisamente autoerotismo messo in atto innanzi a giovani donne anche alla fermata del bus.

“Vorrei condividere questo squallore” ha espresso la donna che ha aiutato la 17enne, “perché oggi è questa ragazza, domani sarà un’altra”.