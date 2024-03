Assemini, tutti pazzi per il fitness: palestra all’aperto presa d’assalto dai cittadini

Assemini – La palestra all’aperto presa d’assalto dai cittadini: inaugurata poche ore fa, è già meta di ritrovo per decine di cittadini che, complice la bella giornata, non hanno perso occasione per provare i nuovi attrezzi ginnici a disposizione di tutti. Si trova in via Cipro, il sindaco Mario Puddu ha annunciato pubblicamente il posizionamento delle attrezzature e la possibilità di utilizzarle, “ovviamente è da migliorare, perfezionare per quanto concerne i particolari, camminamenti e l’illuminazione”. In poco tempo, bambini, ragazzi e adulti si sono recati nell’area fitness e hanno subito messo in moto muscoli e voglia di allenarsi, tutti insieme, all’aria aperta. Insomma, l’ennesima dimostrazione che lo sport, soprattutto se praticato in una’area aperta, è amato assai e sempre più comuni stanno adottando e incentivando la pratica anche grazie alla realizzazione di spazi fitness nei parchi o nelle zone pubbliche predisposte ad accogliere tale attività.