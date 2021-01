Assemini, Truzzu a Solinas: “Stop alla dismissione della diga di Sant’Antonio”

“Valutare la sospensione delle procedure di dismissione della diga, sul Rio Gutturu Mannu nei Comuni di Uta e Assemini, ferme restando le attività di manutenzione per la messa in sicurezza dell’invaso già in programma”. È quanto chiedono il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, e il Presidente del Parco di Gutturu Mannu, Giacomo Porcu, in una nota scritta al Presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis. Il riferimento è Deliberazione della Giunta regionale n. 64/55 del 18/12/2020 che prevede la dismissione definitiva della diga e il contestuale incarico all’Ente Acque della Sardegna (ENAS) per lo sviluppo delle necessarie attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di dismissione e messa in sicurezza della diga.

Nella loro missiva, Truzzu e Porcu sottolineano “l’importanza che tale invaso riveste da numerosi punti di vista, tra cui: 1) La regolamentazione delle acque; 2) La valenza archeologico-industriale; 3) La rilevanza ambientale e di salvaguardia delle specie e degli habitat (oltre che all’interno del parco naturale regionale di Gutturu Mannu, il manufatto ricade anche all’interno della Rete Natura 2000 -ZPS e ZSC ITB041105 Foresta di Monte Arcosu); 4) La prevenzione e lotta antincendio, in quanto unico specchio d’acqua presente all’interno della foresta di macchia mediterranea più estesa dell’intero bacino del Mediterraneo (30 mila ettari); 5) L’azione di mitigazione dei fenomeni siccitosi durante le ormai non rare annate in cui si registrano importanti deficit di precipitazioni”.