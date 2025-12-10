Intervento congiunto della Polizia Metropolitana e della Polizia Municipale di Assemini per fermare l’abbandono illecito di rifiuti e ripristinare un’area compromessa nelle zone di Magrangiosa e Giaccu Meloni. Le due forze di polizia sono riuscite a riportare allo stato originario un canale del Consorzio di Bonifica e alcune aree circostanti.

L’indagine, durata due settimane, ha permesso di individuare i responsabili grazie alle fototrappole installate nella zona. Gli agenti della Polizia Metropolitana hanno poi elevato una sanzione significativa e seguito da vicino tutte le operazioni di pulizia e bonifica, compreso il corretto conferimento dei rifiuti negli impianti autorizzati.

L’operazione, sottolineano dagli uffici competenti, conferma l’impegno costante nel contrasto agli abbandoni abusivi e nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Una collaborazione, quella con le polizie locali dei comuni dell’area metropolitana, che continua a rivelarsi decisiva per intervenire con tempestività ed efficacia.