Mercoledì in consiglio comunale parte dal M5s la richiesta “con quale criterio sono stati spesi i soldi per il concerto del 29 dicembre, come sono stati scelti i fornitori e quali ricadute ha avuto questa spesa per Assemini”.

“Quasi zero” a detta dei consiglieri dell’opposizione. Dei 295mila euro affidati direttamente a diverse ditte, che hanno comportato variazioni di bilancio e prelievo dal fondo di riserva, ad Assemini sono rimasti solo 300 euro alla Misericordia per il servizio ambulanza.

“Siamo stati e saremo sempre favorevoli a portare ad Assemini eventi e artisti di rilievo, ma se si usano i soldi pubblici sono necessarie ma sulle spese pubbliche sono sempre necessarie chiarezza e responsabilità: aspettiamo la risposta del sindaco”.