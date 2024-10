Assemini, sorpresi con 6 kg di cocaina nel furgone: due arresti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto ieri due uomini, un elettricista 43enne originario di Napoli e un autotrasportatore 26enne residente a Quartu Sant’Elena, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è nato nell’ambito di un servizio di controllo, quando i militari hanno notato un furgone Citroën che, alla vista della pattuglia, ha accennato una svolta improvvisa in direzione opposta, per poi desistere e continuare il percorso. Tale comportamento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito. Durante l’interazione, l’autista si è mostrato visibilmente agitato e, alla richiesta di spiegazioni, non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile per la sua presenza in quella zona.