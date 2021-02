Assemini, Simonetta Piga a Radio Casteddu: “La mia odissea dopo l’incidente”

Assemini, Maria Simonetta Piga 61 anni vive un’odissea che inizia il 5 ottobre quando capita un incidente. Ai microfoni di Radio Casteddu racconta: “Rientravo a casa dal lavoro e mi sono fermata al secondo semaforo, quello prima di arrivare alla rotonda di Decimomannu, scatta l’arancione e mi fermo ma dietro di me c’era una macchina, una Smart, che vedevo da lontano avvicinarsi sempre di più. Lui non si è accorto che ho frenato e mi è venuto addosso. Non ho avuto neanche il tempo di scendere dalla macchina, però, che il tipo mi ha sorpassato sulla destra e se n’è andato in direzione Assemini e io sono rimasta al semaforo, senza fare niente, ferma. Il semaforo nel mentre era diventato rosso e lui è passato nonostante le macchine arrivassero.

Io ho le telecamere in macchina e attraverso queste sono riuscita a risalire alla targa ma l’assicurazione mi ha detto che non potevano farci niente; ho dovuto allora fare tutto io, inviare all’assicurazione tutto quanto. Ho aspettato che mi rispondessero ma nulla, allora ho ricontattato e mi hanno detto che stavano visionando il tutto. È passato un altro po’ di tempo ed è sopraggiunto il perito che ha fatto la perizia; passa altro tempo e mi hanno detto che stavano ancora valutando, che dovevano passare forse circa 30 giorni perché non c’era un CID da parte dell’assicuratore.

Ancora un’altra attesa e mi sento dire ‘mi dispiace, abbiamo sentito il nostro assicurato è ha detto che lui non ha avuto nessun incidente’ e hanno riferito di non tener conto delle telecamere in macchina. Allora mi sono rivolta ad un’agenzia specializzata e ora hanno in mano tutto loro dal 13 dicembre. Al perito non rispondono nemmeno al telefono e questo ha detto che ha un altro incidente, sempre con questa assicurazione, e anche lui non sa da che parte prendersela”.

