Assemini: serrature a scatto saltate, allarme tra i residenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le zone in questione sono quelle di Piri Piri, corso Africa e traverse di via Sassari, per divertimento o chissà a quale fine, uno o più ignoti hanno trovato un nuovo passatempo, ossia quello di far scattare la serratura dei cancelli, violando, in questo modo, la sicurezza dell’abitazione. La segnalazione giunge direttamente da un residente con l’intento di mettere in guardia i suoi concittadini, di controllare, insomma, prestare attenzione che i propri ingressi non siano stati manomessi. Non solo durante la notte, bensì anche in pieno giorno è stata messa in atto l’azione: “È qualcuno che conosce molto bene la zona e non si muove da solo” è la supposizione emersa.

Non si esclude che vengano usati anche alcuni dispositivi che consentono di manomettere le serrature, anche quelle più “sofisticate”: se così fosse, sarebbe “molto grave”. Massima attenzione, quindi, uno sguardo ogni tanto rivolto al cancello per evitare spiacevoli inconvenienti.