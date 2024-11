Assemini, scontro in via Carmine fra auto e scooter

Assemini – Scontro auto scooter ieri sera in via Carmine, l’impatto, per fortuna, non ha provocato feriti gravi: illeso il conducente del veicolo, a terra chi guidava il mezzo a due ruote.

Il fatto è avvenuto ieri sera, una Fiat 500 e uno scooter si sono scontrati nei pressi dell’intersezione con via De Sanctis: mezzi, soprattutto lo scooter, seriamente danneggiati, il motociclista è caduto a terra ed è stato prontamente soccorso. Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto nella corsia di sinistra direzione Assemini.

Ancora un sinistro sulle strade sarde, anzi, l’ennesimo che racconta del pericolo che corre sull’asfalto: la cronaca soprattutto di questi ultimi giorni lascia poco spazio all’immaginazione; molteplici le cause, la prudenza sembra non essere sufficientemente presa in considerazione e le distrazioni al volante, molto spesso, sono decisive. Più attenzione, insomma, al fine di mettere al sicuro la propria vita e quella degli altri.