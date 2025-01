Una richiesta di aiuto, partita sui social, al fine di ritrovare i pennuti, fatti sparire dalla loro casetta: amici a due zampe, come i cani e i gatti, insomma, e la domanda a cosa possano servire solo due animali. Un furto anomalo, che ha gettato nello sconforto chi si prendeva cura di loro, con amore, che le custodiva in un terreno vicino alla loro casa. Tanti i messaggi di solidarietà verso la famiglia, la speranza che vengano restituite ai proprietari è tanta, “erano nascoste, riportateli da noi”. Tanta la premura da parte dei proprietari per difendere e proteggere i pennuti, ma questo, purtroppo, non è bastato a chi, senza scrupolo, ha prelevato due notti fa gli animali, portandoli via dalla loro casetta.