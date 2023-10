Assemini, Rita Palmas (FdI): “Più parcheggi per i fragili, strade e marciapiedi sicuri”

“Ad Assemini c’è urgente bisogno di attivarsi per sistemare strade e marciapiedi, per il decoro e la sicurezza dei cittadini, sia della rete urbana che extraurbana. Vale anche, paradossalmente, per alcuni tratti delle piste ciclabili. È assolutamente prioritario agire per consentire, specie alle persone più fragili, la libertà di muoversi e di usufruire dei servizi pubblici e privati”. Una necessità che da anni tiene banco, strade compromesse da buche e avvallamenti, marciapiedi in parte rotti e impraticabili sono solo alcuni dei problemi che la nuova amministrazione guidata dal sindaco Mario Puddu ha ereditato. In queste settimane sono in corso diversi lavori che riguardano la viabilità e le piste ciclabili ma le richieste per ulteriori interventi si moltiplicano: “Realizzare nuovi stalli di sosta per disabili e per donne in gravidanza non è solo una priorità, ma anche un dovere di civiltà. Una Comunità deve crescere in modo armonico e non può prescindere dall’assicurare pari opportunità, partendo dalla tutela delle fasce più in difficoltà” spiega Palmas. Considerazioni già ampiamente esposte e che continuano a essere al centro dell’attenzione affinché, con pochi e mirati interventi, i cittadini possano usufruire di servizi essenziali in tutto il territorio.