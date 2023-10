Assemini, pedone investito dal pullman del Ctm sulle strisce pedonali in Corso Europa: ricoverato, è in coma

Assemini – Pedone investito dal pullman del Ctm sulle strisce pedonali in Corso Europa: ricoverato in ospedale, ha battuto la testa e ha perso molto sangue, si tratta di Luigi Argiolas, settantenne del luogo. Grave incidente questa mattina in centro, l’uomo è stato colpito dal montante del mezzo, per poi cadere rovinosamente a terra. Diversi i testimoni presenti che, assieme all’autista del pullman, hanno immediatamente avvisato i soccorsi. L’uomo ora si trova ricoverato in ospedale, ha perso molto sangue ed è stato indotto il coma farmacologico. Il punto in cui è avvenuto il sinistro è un tratto di strada dove sono presenti le strisce pedonali limitrofe a una curva, una situazione di pericolo segnalata più volte dai cittadini. “Molti degli incidenti che coinvolgono i pedoni, avvengono per la pericolosità dell’ubicazione delle strisce pedonali, nelle curve o in prossimità di incroci. Come in questo caso” spiega Massimo Carboni, portavoce FdI. “Errori del passato che si sommano a quelli del presente: vedasi la nuova segnaletica in Corso America ed in prossimità della nuova rotonda di via Cagliari.

Sempre in Corso America è anche difficile invertire il senso di marcia, a seguito del restringimento della carreggiata dovuta alle nuove piste ciclabili e parcheggi affiancati a filo degli incroci.

La domanda sorge spontanea: chi controlla?”.