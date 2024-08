Assemini, pauroso schianto tra due auto nella strada “maledetta” di Macchiareddu: un ferito in gravi condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo grave incidente nella Seconda strada della zona industriale di Macchiareddu, ad Assemini, già teatro in passato di schianti paurosi, con tanto di polemiche e promesse di cause legali. Due le automobili coinvolte, una è finita violentemente contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti dalla centrale operativa di viale Marconi a Cagliari: i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Il personale sanitario del 118 ha disposto il trasporto in ospedale di uno dei due conducenti, ferito grave, con il codice rosso.

Sul posto, oltre alla squadra dei pompieri e al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.