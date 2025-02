Assemini, “non ha violentato e nemmeno maltrattato la sua ex compagna”: assolto un 44enne dalle pesanti accuse. Non solo: “Fa scalpore il fatto che il G.U.P. abbia anche trasmesso gli atti del processo alla procura della Repubblica di Cagliari, affinché apra un indagine contro la donna per il reato di calunnia”. A raccontare i fatti è l’avvocato dell’uomo, Federico Delitala: le accuse mosse dalla sua ex originaria di Serramanna erano pesanti come un macigno, violenza sessuale “oltre a maltrattamenti nei confronti della predetta e del figlio minore che la stessa ha avuto da altra relazione”.

“È stato oggi assolto dal G.U.P. di Cagliari, Dott.ssa Ermengarda Ferrarese, con la formula più ampia esistente “perché il fatto non sussiste”.

“Maltrattamenti e atti di vessazione psicologica e fisica, così da rendere penosa la loro convivenza” si legge nel capo di imputazione, insulti quotidiani, minacce di morte e lanci di oggetti ai danni della donna, “tirandole anche i capelli, imponendole atti sessuali contro la sua volonta”.

Anche un calcio al polpaccio sinistro e un vaso di fiori lanciato alla donna, tutto avvenuto tra il 2018, novembre, e il settembre del 2023 e non riconosciuto come fatti realmente accaduti. Oggi la sentenza e la fine di un incubo per l’uomo.