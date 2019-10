Assemini, le lacrime di una mamma disoccupata: “Ho perso il portafoglio con dentro 500 euro”

Un portafoglio pieno di soldi smarrito e una mamma disperata che spera di ritrovarlo. Stefania Cadeddu, 26enne residente ad Assemini in via Sassari, lancia un appello attraverso Casteddu Online: “Non mi ritrovo più il portafoglio, dentro ci sono 550 euro, i documenti miei e dei miei figli e due carte bancomat con i foglietti dei codici”. Il fatto è avvenuto oggi: la giovane ha prelevato alle poste di via Pascoli il denaro “per pagare l’affitto dell’appartamento”. Poi, ha girato dentro alcuni negozi: “Sono stata in un’attività commerciale gestita da cinesi in via Cagliari e ho comprato un coltello, poi in una farmacia lì vicino per acquistare uno sciroppo per combattere l’influenza”. Poi, è tornata a casa, ha pranzato e ha aperto la borsa. Lì, l’amara sorpresa: “Il portafoglio non c’era più. Ho cercato ovunque, in tutte le stanze, ma nulla”. Così, è uscita per andare a cercarlo nelle strade dove, qualche ora prima, era passata: “Niente di niente. Sono disperata, quei soldi mi servono assolutamente. Io non lavoro e mio marito ha un’occupazione ma non è assunto a tempo indeterminato”.

Il portafoglio “è di color cammello, non troppo grande e non ha nessun marchio. Se qualcuno l’ha preso, come immagino, si metta una mano sulla coscienza e me lo restituisca. Lo chiedo col cuore in mano”, dice la donna, “per fortuna sono riuscita a bloccare la carta del mio compagno prima che qualcuno potesse prelevare del denaro a nostra insaputa”. Chiunque avesse trovato il portafoglio di Stefania Cadeddu la può contattare al seguente numero di cellulare: +393207068039 .