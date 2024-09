Assemini, le coltellate dopo la festa e la frase urlata prima di morire: “Mi ha accoltellato Fabio Concas”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“È stato Fabio, mi ha accoltellato lui”. Sono queste la parole dette ad alcuni amici da Alessandro Cambuca, prima di accasciarsi a terra. Il cognome non era necessario, tutti sapevano che si riferiva al 24enne, suo amico, col quale aveva trascorso qualche ora di allegria alla festa di Santa Greca a Decimomannu. I due hanno litigato in quella casa costruita a metà, poi Concas ha tirato fuori la lama e ha colpito l’amico a collo e torace. E morto qualche ora dopo al Brotzu. Lascia due figli piccoli, i genitori e una compagna di Decimomannu Azzurra Maccioni. Cambuca era un semplice operaio con qualche precedente, come avere vessato per oltre un anno la nonna, che poi aveva deciso di perdonarlo.

Peggio è andata al 27enne. Concas si trova ora a Uta per omicidio: un anno fa ha cercato di aggredire e accoltellare il padre. I familiari della vittima sono tutelati dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba.