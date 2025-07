Stava percorrendo la statale in direzione Cagliari quando, verso le 20,30, per un malore o un colpo di sonno, il furgone sul quale era a bordo ha sbandato in un tratto di rettilineo riqualificato non da molto: il guardrail ha trafitto il mezzo che per circa 30 metri ha proseguito la corsa, per Porcu niente è stato possibile fare se non constatare la sua morte. Lavorava per una ditta a Macchiareddu, ieri sera era in viaggio per raggiungere Decimomannu, ma lungo la statale ha trovato la morte. La notizia della sua scomparsa si è presto diffusa in città, in tanti purtroppo hanno visto i resti del furgone infilzati dal guardrail. Una lunga fila di auto si è creata sino a tarda notte per permettere ai vigili del fuoco e ai carabinieri di effettuare i rilievi di legge.