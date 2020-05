Assemini, la sindaca bacchetta i troppi giovani che passeggiano: “Nessuno ha dichiarato la scomparsa del virus”. Duro intervento della sindaca asseminese Sabrina Licheri: “Mi arrivano continue segnalazione di giovani che si ritrovano e “passeggiano” insieme in giro per il paese, violando le prescrizioni di sicurezza.

Mi rivolgo ai ragazzi e ai loro genitori: le regole devono essere rispettate. Queste passeggiate di gruppo non sono autorizzate. Vige l’obbligo del distanziamento personale e il divieto di assembramento. I semplici avvertimenti dei vigili evidentemente non bastano più. NESSUNO HA DICHIARATO LA SCOMPARSA DEL VIRUS

Si dovrà procedere con le multe che ricordo essere per la violazione delle misure anticontagio molto alte, parliamo di sanzioni di quasi 400 euro.

Volete veramente gravare così pesantemente sulle vostre famiglie in un momento già pesante e difficile?”