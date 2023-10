Assemini, il triste bottino raccolto dai volontari di Plastic Free Sardegna

Residui di botti esplosi, mozziconi di sigaretta e rifiuti di ogni genere sono il triste bottino raccolto in poche ore dai volontari che hanno partecipato al primo appuntamento di Plastic Free Sardegna: “Dispiace davvero constatare che con un poco di attenzione in più e tanto senso civico e di rispetto verso la nostra casa, perché un parco, o la strada, o il marciapiede, sono la nostra casa, potremo davvero vivere tutti in un ambiente decoroso e salutare” spiega Alessia Meloni. Un appuntamento tanto atteso, il primo dei tanti in programma e promosso dai volontari in sinergia con le istituzioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente. Una pulizia straordinaria del quartiere di Santa Lucia, uno spazio verde dove famiglie e giovani si ritrovano per trascorrere qualche ora all’aria aperta e che, per colpa degli incivili, è deturpato con ogni genere di immondizia abbandonata in terra.

“In un paio di ore abbiamo raccolto tanta roba. Mozziconi, tantissimi. Residui di botti esplosi. Brick di ogni genere. Vetro, lattine, pacchetti di patatine e bucce di caramelle, incarti dei fiori. Ognuna di queste cose è tossica e dannosissima per il suolo, le acque e gli animali che li popolano.