Bandiere dei quattro mori in mano, immancabili come uno stemma cucito al petto per mostrare la provenienza: ed è così che hanno prestato la loro presenza, coloro che sono tra i testimoni della tradizione sarda. Due giorni fa a San Pietro il gruppo folk è stato ricevuto

in udienza dal Papa in onore dell’anniversario dell’unione folkloristica italiana: una emozione per tutti i componenti del gruppo, immortalati e condivisi anche dal sindaco Mario Puddu.

Partecipano a sagre, processioni e manifestazioni varie, quali, ad esempio, Sant’Efisio, Sant’Antioco, Cavalcata Sarda, Matrimonio Selargino e Matrimonio Mauritano, Sagra degli Agrumi Muravera, Rassegne folkloristiche regionali ed internazionali, feste patronali.

Nato nel 1976 dai soci Fondatori Garau Dino, Vittorio Marongiu, Becciu Franco, il gruppo ha preso il nome dal Santo Patrono del paese. Si presentò alla collettività ad ottobre dello stesso anno, da quel momento il gruppo si è esibito nelle più svariate piazze dell’intera isola.