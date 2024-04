Assemini, grande successo per il raduno di auto e moto d’epoca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Folla di visitatori ad Assemini per la seconda edizione del Raduno di Auto e Moto d’ epoca . L’ evento organizzato dall’ Associazione Culturale Santa Lucia ,in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa, ha riscosso un altissimo gradimento da parte dei numerosissimi appassionati accorsi per l’ occasione . Sin dalle primissime ore del mattino gli equipaggi hanno raggiunto il Piazzale Oceania schierandosi negli spazi a loro dedicati . E’ stato come fare un autentico salto nel tempo per rivedere modelli di auto e moto veicoli che hanno fatto la storia del motorismo nazionale ed internazionale .Il pubblico che e’ giunto numeroso per visitare l’ area dedicata ai festeggiamenti di Santa Lucia ha cosi’ potuto ammirare degli autentici gioielli come l’Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale del 1965, proposta insieme a tante altre, dal Gruppo Old Cars Friends, che si presentava in tutto il suo splendore all’ ingresso dell’esposizione. Numerose le vetture di casa Alfa Romeo presenti al raduno come Giulia Super 1.3 del 1974 , Alfa 164 ,Alfa 166 e le bellissime Alfa 75 . Non e’ mancato il prestigio di casa Lancia con una stupenda Fulvia Zagato Sport del 1972 e una Fulvia 2C. Numerosissime e coloratissime le Fiat 500 presentate dal Club 500 Cagliari e dall’ Associazione Monserrato Auto e Moto d’ Epoca (AMAME).Nutrita la presenza delle auto tedesche con un bellissimo Volkswagen Maggiolino del 1967 ed un altro del 1973 , due esemplari di Dune Buggy ,una rarissima MP Lafer del 1974 ed ancora WW Golf , Z3 del 1998 , una Mercedes Slk del 1998 ed un altra Mercedes C 36 .Immancabile il fascino British con una stupenda Morgan Plus Quattro del 1972 ed una impeccabile Mini Coope. Curatissime le Autobianchi con tre esemplari di A112 , rispettivamente con una prima serie del 1972 ,una Elite del 1983 e Junior . Presenti anche le auto francesi con una rarissima Talbot Matra Murena del 1982 ed una simpaticissima Citroen Mehari del 1976 .Completano poi la rassegna delle auto le italianissime Fiat 850 Sport Coupe’, Fiat 131 e Fiat Uno turbo . Prestigiosi ed impeccabili anche i motoveicoli come la stupenda Mv Agusta 125 TRL del 1958 la splendida Laverda 750 SFC Replica del 1972 . In evidenza anche una Harley Davidson Electra Glide Sidecar del 1982 , un altra Harley Davidson ed una Honda . Hanno partecipato all’ evento anche degli imponenti fuoristrada che si sono schierati vicino alla zona adiacente l’ accesso al Parco .

Una giornata di sole tipicamente primaverile ha favorito l’ afflusso di centinaia di persone che hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di Santa Lucia ed hanno cosi’ potuto ammirare gli auto e moto veicoli esposti. Una seconda edizione del Raduno di Auto e Moto d’ Epoca sicuramente da ricordare.