Assemini, fine delle speranze per Maurizio Mereu, 48 anni, è stato rinvenuto privo di vita. Era sparito il 24 febbraio, originario di Cagliari, viveva da molti anni a Londra e lavorava come chef in un pub di Notting Hill. Sarebbe dovuto rientrare in Sardegna ma così non è stato: i suoi familiari avevano allora lanciato un appello per ritrovarlo, affidando la descrizione dell’uomo a “Chi l’ha Visto”.