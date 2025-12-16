Non è il primo caso: sono numerose le segnalazioni da parte dei cittadini che raccontano di cadute, anche con gravi conseguenze, a causa dei passaggi pedonali disastrati.

Quasi un percorso a ostacoli quello che devono affrontare i residenti quando escono a piedi per il centro abitato: ieri una donna disabile è caduta rovinosamente a terra ferendosi al volto.

La situazione è ben nota all’amministrazione comunale in carica che, in più occasioni, ha ribadito la volontà di portare avanti i lavori per il rifacimento di strade e marciapiedi, opere già avviate e che, pian piano, interesseranno le criticità maggiori del territorio.

Tanta la solidarietà da parte dei cittadini alla donna caduta ieri e le testimonianze dei residenti confermano la situazione pericolosa: “A me è successo due anni fa. Sono caduta a causa di un marciapiede disastrato con frattura scomposta malleolare con inserimento di cerchiaggio all’interno del piede, ancora ne pago le conseguenze” spiega C.M.

“Strade e marciapiedi sono uno schifo, un mese fa il mio compagno, in un buco di via Verdi, si è distrutto la faccia, in alcuni marciapiedi non si può passare neanche con il passeggino” racconta pubblicamente una residente.

“Anche io nel mese di settembre sono caduta per colpa dei marciapiedi disastrati (angolo corso Africa ingresso Santa Lucia).

Ho avuto un trauma cranico” è la testimonianza di I.M.

“A me e successo già un anno fa nel marciapiede dove si trovava l’ex guardia medica, sono caduta e per fortuna mi hanno socorso dei passanti e da allora sto pagando le conseguenze”, F.S.