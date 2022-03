Assemini, danneggia 3 auto e ruba un telefono e un binocolo: 21enne denunciata dai carabinieri

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile, al termine di una breve indagine, hanno denunciato per furto aggravato una 21enne residente in Veneto, sarda di origine e incensurata. Ieri pomeriggio ad Assemini, all’interno del parcheggio della locale comunità montana, la donna ha danneggiato tre auto parcheggiate. Da una di queste, previa effrazione del vetro anteriore lato guida, ha asportato un telefono cellulare e un portafoglio contenente denaro e i documenti di riconoscimento del proprietario; da un’altra auto ha asportato un binocolo. Immediatamente dopo la commissione dei reati, attivati dalla centrale operativa di via Nuoro, sono intervenuti sul posto i militari, che hanno rintracciato la giovane nelle immediate vicinanze dell’evento, nel frattempo bloccata da una delle vittime delle effrazioni. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari e contestualmente è stato richiesto l’intervento del 118, che ha trasportato la donna presso il pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”, dove è stata sottoposta a cure mediche in relazione ad una crisi nervosa dalla quale è stata colpita.