Paura questa mattina ad Assemini. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle ore 13:00 circa in via Toscana angolo via La Malfa per la caduta di un albero su una palazzina di quattro piani, lesionando i balconi di due appartamenti e mandato in frantumi la vetrata di uno di questi.

Sul posto é giunta una squadra di pronto intervento, supportata da un’autoscala ed un’autogrù, che sta provvedendo al taglio e rimozione dell’albero e delle parti pericolanti della struttura, ed al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del fuoco, è presente il Sindaco di Assemini assieme ai tecnici del comune.

Fortunatamente nessuna persona coinvolta e le operazioni sono tuttora in corso.