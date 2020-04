Assemini, auto in fiamme in pieno giorno in Corso Europa: momenti di tensione e paura, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115,una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta alle 11,20 circa in viale Corso Europa nel comune di Assemini (CA) per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere il rogo che ha coinvolto l’intera autovettura e a mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni dell’intervento hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Assemini che hanno provveduto alla viabilità.