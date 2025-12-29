C’è chi ancora prepara il palco per ospitare il conto alla rovescia a suon di musica e chi, Assemini, ha anticipato i festeggiamenti ieri: un format che, dopo 3 anni, piace assai e ha conquistato l’entusiasmo della città e di tutto l’hinterland. Un concerto a numero chiuso per sicurezza ma anche da fuori il campo sportivo in tanti hanno partecipato all’evento.

Il sindaco Mario Puddu: “È stata una giornata entusiasmante quella vissuta ieri ad Assemini.

Ghali superlativo, così come tutti coloro che si sono esibiti sul palco del Santa Lucia.

Assemini invasa da migliaia di persone, con tanta voglia di divertirsi, fuori e dentro lo stadio.

Loro, lo spettacolo più bello”.

Archiviato Ghali, ora non resta che attendere dopodomani, il 31 dicembre, e sarà festa, quasi, ovunque: da Cagliari con il Capodanno diffuso a Capoterra in compagnia di dj Jad e Wlady (Articolo 31) per proseguire a Oristano con Fedez che si esibirà in piazza Roma. I big più acclamati si potranno applaudire al nord Sardegna: Marco Mengoni, Max Pezzali, Achille Lauro daranno il benvenuto al nuovo anno sui palchi di Olbia, Sassari e Arzachena.