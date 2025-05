Il fatto è avvenuto nella zona di via De Gasperi alle 11,30 di ieri mattina. Nessuna percossa, azione particolarmente esplicita, nessun inseguimenti ma uno sguardo insistente “ha cercato di venirmi incontro, appena ho girato subito la faccia per guardarlo ha cambiato immediatamente direzione”: la determinazione della donna ha forse evitato che l’uomo potesse andare oltre, ma resta la rabbia e la paura per questi episodi troppo frequenti. Nessun malinteso e pochi dubbi da parte della cittadina che ha pubblicato quanto accaduto per mettere in guardia più persone possibili, “era fermo, appoggiato nel muro sinché non sono arrivata io e ha iniziato a venirmi incontro sino a quando l’ho guardato, dopo si stava sistemando la braghetta. E non per urinare”.