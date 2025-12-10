Proseguirà fino a domenica 14 Dicembre la Mostra Multiculturale di Pittura, Scultura, Fotografia e Poesia al Vecchio Municipio di Piazza San Pietro ad Assemini.

L’evento, curato dalla Dott.ssa Alessandra Sorcinelli, con la Direzione artistica del Maestro Francesco Cau, sarà visitabile fino al 14 Dicembre con apertura tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.00.

Nei prestigiosi locali dell’antica struttura in Piazza San Pietro, i visitatori potranno ammirare una vasta rassegna di opere proposte dai 35 artisti partecipanti all’evento.

Un percorso emozionante attraverso la visione di numerosi lavori di altissimo livello, che consentiranno all’osservatore di spaziare tra tutti i generi della pittura ed allo stesso tempo di ammirare delle sculture di assoluto valore, dei lavori fotografici di notevole interesse, nonché di poter conoscere composizioni poetiche di grande intensità.

Una mostra che si ispira ai seguenti concetti: “colori che parlano lingue diverse, ma che esprimono le stesse emozioni”, “il mondo è un arcobaleno di culture, ognuna con la propria espressione artistica”, “l’arte è il linguaggio universale che unisce tutti i popoli”, “dove le parole non arrivano, l’arte parla”, “l’arte non divide, unisce”.

Un appuntamento per tutti gli amanti dell’arte nelle sue forme più svariate, assolutamente da non perdere.