Assemini, addio alla docente di Astromitologia impegnata nel sociale e a dare forza e sorrisi a chiunque: si è spenta nella notte Pina Rita Macis. “Vola in alto tra le tue adorate stelle”. Era malata da tempo, gli ultimi due mesi la malattia aveva manifestato i sintomi di un ulteriore e definitivo aggravamento, “da lei vissuto sempre con una fede cristallina” ha espresso la parrocchia di San Pietro.

La sua era una presenza sempre positiva, era docente, tra l’altro, di “Astromitologia” all’UNTEASS e impegnata nel generoso servizio come lettrice e prima ancora come catechista in parrocchia.

La “Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età” di Cagliari non la dimenticherà, ma “mancherà la presenza, il positivo entusiasmo e la sua voglia di conoscere, sapere e far sapere” esprime una amica.