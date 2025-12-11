Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cinquantacinquenne originario della provincia di Nuoro, raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento è arrivato a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha reso definitive alcune precedenti condanne che l’arrestato aveva riportato nel corso del tempo in relazione ad alcuni gravi reati fra i quali, particolarmente rilevanti sono gli assalti ai furgoni portavalori e ai caveaux di istituti di vigilanza privata.

L’uomo, appena appreso della pronuncia adottata dalla Suprema Corte, si è dato alla latitanza rendendosi irreperibile, sottraendosi così alla pena da espiare, definita complessivamente in oltre undici anni di reclusione.

Il 50enne si è costituito nelle campagne di Thiesi a seguito di un’intensa attività investigativa posta in essere dagli investigatori della Squadra Mobile di Sassari nonchè ad una complicata opera di persuasione condotta nei confronti di persone vicine al latitante.

Espletate le formalità di rito, il destinatario del provvedimento di cattura è stato associato alla casa circondariale di Bancali ove inizierà a scontare il periodo di detenzione sopra richiamato